Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в соцсетях

35 тыс. сообщений жителей региона в соцсетях были зафиксированы системой мониторинга "Инцидент Менеджмент" в середине июня 2021 года — почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, "Инцидент Менеджмент" — главный инструмент работы Центра управления регионом Самарской области. Уже несколько месяцев наш регион стабильно входит в ТОП-3 территорий в Приволжском федеральном округе по работе с обратной связью в социальных сетях.

Пользователи соцсетей поверили в силу народного контроля, который позволяет ускорить реагирование на обращения жителей и ускорить решение проблем, будь то открытый люк или упавшее дерево. Достаточно сделать фотографию и выложить в соцсетях, а еще лучше написать обращение в официальном аккаунте органов власти или группе ЦУР63.

Официальная станица Центра управления регионом в ВКонтакте была создана не так давно, но она уже стала эффективной площадкой для решения вопросов, которые беспокоят жителей. На более 600 вопросов от жителей в группе даны ответы.

Специалисты Центра управления регионом проанализировали и составил рейтинг самых популярных официальных сообществ органов власти Самарской области. Лидером среди площадок для общения с жителями стал официальный аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Инстаграмм — почти 6,5 тыс. вопросов, жалоб, предложений было отработано исполнителями в системе "Инцидент Менеджмент" с начала года.

Среди министерств по количеству вопросов от граждан лидируют официальные группы министерства социально-демографической и семейной политики и министерства здравоохранения Самарской области. Эти ведомства на своих площадках отработали порядка 1200 инцидентов.

Среди муниципалитетов в лидерах группы администраций Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска. На этих официальных площадках органов власти ведутся бурные дискуссии на разные темы. Также популярностью пользуется официальное сообщество правительства Самарской области и инстаграм-аккаунт главы Самары Елены Лапушкиной.

Обратившись в официальный аккаунт органов власти, жители могут получить качественный и оперативный ответ на свои вопросы. ЦУР Самарской области отмечает, что все больше пользователей предпочитают общаться в личных сообщениях в официальных сообществах муниципалитетов, министерств и ведомств.