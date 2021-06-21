В Самаре прокуратура через суд добивается демонтажа башенного крана в старом центре

Прокуратура Ленинского района Самары по обращению физлица проверила законность расположения башенного крана на пересечении улиц Максима Горького и Льва Толстого, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что владелец башенного крана (ООО "Гранд ЛТД") должен был демонтировать его в марте 2020 года, когда истек срок разрешения на строительство на данном участке.

"Незаконно используя земельный участок, компания нарушила права "неопределенного круга лиц и муниципального образования на беспрепятственное пользование таким участком, а также право муниципалитета распоряжаться указанным объектом", - отмечается на сайте ведомства.

Исковое заявление об обязании ООО "Гранд ЛТД" устранить нарушения и освободить участок, демонтировав башенный кран, направлено в Ленинский районный суд.

Согласно данным "Спарк-Интерфакс", компания ООО "Гранд ЛТД" зарегистрирована 17 декабря 2018 года. Основным видом деятельности является предоставление услуг по перевозкам, всего зарегистрировано 12 видов деятельности. Руководителем и ликвидатором ООО (по данным ЕГРЮЛ) выступает Валерий Егоров.