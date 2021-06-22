В Самаре компания, сорвавшая сроки контракта, не смогла оспорить решение ФАС и попала в "черный список"

Срыв сроков разработки и внедрения информационных систем привел подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба самарского УФАС.

Ранее в самарскую антимонопольную службу обратились представители Самарского областного медицинского информационно-аналитический центра с просьбой внести ООО "Формоза Сервис" в реестр недобросовестных поставщиков.

В 2019 г. по результатам аукциона в рамках нацпроекта "Здравоохранение" компания должна была выполнить работы по развитию медицинских информационных систем и внедрить результаты развития в учреждения областного здравоохранения. Победитель торгов согласился исполнить контракт за 16,9 млн рублей.

В октябре 2019 г. контракт был заключен. Подрядчик должен был представить результаты по первому этапу с 29 октября по 5 ноября, но сорвал сроки, а когда представил итоги, выяснилось, что программа и методика не соответствуют требованиям контракта. Кроме того, результаты не были предварительно согласованы с заказчиком.

Компания "Формоза Сервис" заявила, что продлит сроки сдачи по первому этапу. Заказчик перенес дедлайн на 8 ноября 2019 года. Однако по итогам повторных испытаний в работе вновь обнаружились недостатки.

11 ноября 2019 г. заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке и направил сведения об ООО в УФАС, чтобы служба включила компанию в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 104 ФЗ "О контрактной системе".

"В настоящем случае недобросовестность общества выразилась в халатном, непредусмотрительном, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, возникающих из положений государственного контракта", - отмечается в сообщении антимонопольной службы.

5 декабря 2019 г. комиссия Самарского УФАС России включила информацию об ООО "Формоза Сервис" в реестр недобросовестных поставщиков, однако общество не согласилось с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта и попыталось оспорить его в судах трех инстанций, но безрезультатно.

17 июня Арбитражный суд Самарской области подтвердил правомерность позиции УФАС в отношении действий "Формозы Сервис".