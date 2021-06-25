Акция "Живая история Самарской губернии" пройдет в Борском районе

С 26 июня по 2 июля в Борском районе пройдет областная общественная акция "Живая история Самарской губернии".

26 июня в 19:00 на Центральной площади Борского откроется уникальная интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии".

Мероприятие будет сопровождаться уличным фестивалем кино, тематической викториной по объектам выставки, работой интерактивной площадки "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", детской площадки с анимационной игровой программой.

Почетными гостями на открытии станут депутат Самарской губернской думы Николай Сомов и уполномоченный представитель Федерации независимых профсоюзов Самарской области по взаимодействию с органами местного самоуправления Дмитрий Холин.

С 28 июня по 1 июля все жители и гости района смогут стать участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой министерство сельского хозяйства, департамент информационных технологий и связи, министерство спорта и министерство культуры Самарской области проведут тематические форсайт-сессии, где приглашенные спикеры - специалисты в этих сферах - поделятся знаниями и опытом, при помощи тренингов применят полученные знания на практике и ответят на актуальные вопросы.

Напомним, уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" в Самарской области стартовала в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе и ее площадками станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Уникальный общественно-просветительский проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Более подробная информация об общественной акции "Живая история Самарской губернии" и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции живаяистория63.рф и в официальных сообществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/.