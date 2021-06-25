В Самарской области начато строительство двух ФОКов открытого типа

В сельском поселении Дубовый Умет и Нефтегорске стартовало строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). Спортивные объекты возводятся благодаря реализации национального проекта "Демография" (федеральный проект "Спорт — норма жизни"), инициированного президентом России Владимиром Путиным.

ФОКОТ — это комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования. В него входят универсальная спортплощадка размером 60×30 метров с искусственным футбольным газоном (производитель сертифицирован FIFA) и хоккейными бортами, которая зимой может заливаться под ледовый каток, 4 беговые дорожки по 200 метров с профессиональным травмобезопасным покрытием. Рядом с футбольным полем — площадка для игры в баскетбол 3×3, зона воркаута и уличных тренажеров, трибуна с навесом на 100 мест. Освещение — прожектора с энергосберегающими лампами.

Первый ФОКОТ в Самарской области был построен в 2020 г. на территории школы № 55 (г. Самара, Куйбышевский район). В 2021 г. ФОКОТы появятся в Нефтегорске (около школы № 3) и в сельском поселении Дубовый Умет Волжского района. Планируется, что объекты будут сданы в эксплуатацию до 1 сентября этого года.

Строительство ФОКОТов ведется в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" и проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия". Создание благоприятных условий для развития спорта и ведения здорового образа жизни в крупных и малых городах Самарской области — одна из приоритетных задач "Стратегии лидерства Самарской области".

"Новый физкультурно-оздоровительный комплекс — это не только бесценный подарок подрастающему поколению, но и значительный вклад в развитие массового спорта в районе, серьёзная поддержка в пропаганде здорового образа жизни", — считает и.о.руководителя физической культуры и спорта Нефтегорского района Иван Исаков.

"Этот объект в Дубовом Умёте ждали. Спортсмены поселения показывают хорошие результаты в районной спартакиаде, но тренировочной базы у них практически не было. Универсальность площадки будет только способствовать развитию самых разных видов спорта: зимних и летних, индивидуальных и командных. Строительство таких объектов ведет к увеличению людей, систематически занимающихся спортом", — отмечает Александр Соловых, руководитель управления физической культуры и спорта администрации Волжского района.

В этом году благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в Самарской области будет построено шесть универсальных спортивных площадок, два ФОКа открытого типа, две площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, завершена реконструкции Дворца спорта в Самаре, проведена модернизация стадиона "Орбита" в Самаре. Ведется строительство лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка", футбольного манежа около стадиона "Солидарность Арена", поставляется новый инвентарь и экипировка для спортивных школ СШОР № 6 и СШОР № 2.