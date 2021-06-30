В Самарской области изучают возможность введения системы QR-паспортов

В Самаре на оперативном штабе обсудили опыт других регионов России, связанный с использованием QR-кодов для посещения заведений общественного питания, развлекательных, концертных, спортивных мероприятий.

Сертификат с QR-кодом подтверждает наличие у человека прививки от COVID-19 или антител, выработанных в результате перенесенного заболевания в течение последних 6 месяцев. Возможность получить QR-коды обеспечивает портал Госуслуг и приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", на федеральном уровне сейчас настраивают интеграцию всех необходимых систем.

Учитывая существующие практики регионов России и мнения представителей гостиничного, ресторанного бизнеса, учреждений культуры и спорта на оперштабе принято решение протестировать модельную ситуацию, при которой для учреждений вводятся паспорта коллективного иммунитета. Их получают те работодатели, у которых 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию от COVID-19, перенесли COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеют медицинские противопоказания к вакцинации.

Ограничительные меры — в случае их ввода — на деятельность организаций, получивших данный паспорт, распространяться не будут. Будут определены сферы для тестирования этой системы и первые выводы по итогам ее апробации штаб рассмотрит через неделю.