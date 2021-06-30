Американская мечта и русский хоккей: премьера документального фильма "Красные пингвины" на more.tv и Wink

14 июля в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink состоится российская премьера документального фильма "Красные пингвины" (Red Penguins). Это невероятная, но правдивая история, в которой американская мечта разбилась о русский лед.
Речь в картине пойдет об одном из поворотных моментов российско-американских отношений в ранний постсоветский период. Фильм показывает недавнюю историю России через события, происходившие почти 30 лет назад с главным хоккейным клубом страны — ЦСКА. Западные критики сравнивают "Красных пингвинов" с фильмами братьев Коэн.
Автор картины — известный американский режиссер Гейб Польски, родители которого эмигрировали из советской Украины еще до его рождения. Гейба с детства интересовала история державы, которая когда-то была домом для его семьи. Именно поэтому однажды столкнувшись с удивительной историей "Красных пингвинов", он посчитал своим долгом поведать ее миру.
"Красные пингвины" стали смелой попыткой Польски понять русскую душу и объяснить ее несовместимость с американской мечтой.
К теме спорта Польски обращался и в предыдущих своих работах — "Красной армии" и "В поисках величия". Этому режиссеру, как никому другому, удается показать многогранные и часто противоречивые характеры выдающихся спортсменов.
В проекте приняли участие известные отечественные политические и культурные деятели, а также популярные персоны из мира спорта. В фильме можно встретить спортивного комментатора Виктора Гусева, телеведущего и продюсера Александра Любимова, а также Александра Барановского — генерала армии, возглавлявшего ЦСКА в 90-е годы.
Мировая премьера "Красных пингвинов" состоялась 5 сентября 2019 г. на международном кинофестивале в Торонто. Фильм боролся за популярные американские награды — премию Гильдии сценаристов США и Critics Choice Awards.
Гейб Польски выступил сразу и сценаристом, и режиссером, и продюсером картины. Проект произведен совместно со студиями Studio Hamburg Enterprises и Norddeutscher Rundfunk.
Сюжет
Самое начало 90-х. Предприимчивый американский маркетолог Стив Уоршоу отправляется в самое сердце "Дикого Востока" — в только что образовавшуюся после распада Союза новую Россию. Его задача — создать настоящий "взрыв" в сфере развлечений постсоветского мира. Чтобы добиться того самого "вау-эффекта", он привлекает к участию в проекте самую популярную спортивную команду в стране — хоккеистов московского ЦСКА, а также голливудских звезд первой величины. Созданное Стивом шоу отправляет зрителей в совершенно невообразимое для России тех лет приключение. Вместе с тем, сам автор проекта попадает в не менее удивительный водоворот событий внутри лихих 90-х.
Официальный трейлер: https://disk.yandex.ru/i/8cAEsC7ejCa6Qw
Постер: https://disk.yandex.ru/i/wS2XE0am21Y5Pw
Кадры из фильма: https://disk.yandex.ru/d/tTIBCZTx8LN3Mg
Последние комментарии
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...