В Самаре вандалы попытались испортить "вертолетку"

Стало известно о случаях порчи и хищения дорогостоящих зеленых насаждений, попытках деформации армированных ограждений на нижней террасе "Вертолетки" в Самаре.

Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев призывает горожан бережно относиться к природным ландшафтам и благоустроенным пространствам города.

"С каждым днем наш город преображается, проводится огромная работа совместно с общественниками, инициативными группами жителей, органами власти по созданию новых благоустроенных общественных пространств, дворов, которые становятся любимыми местами отдыха и досуга горожан. Наша задача не только создать, но сохранить и приумножить прекрасное. Призываю самарцев дорожить новым пространством и гордиться тем, что в любимом городе есть такие места, прошу сохранять чистоту, порядок и целостность новых объектов благоустройства", — обратился к самарцам Алексей Дегтев.

Напомним, что обновленная вертолетная площадка была открыта 1 июля.