Стало известно, как будет выглядеть Самарский планетарий

В мэрии Самары презентовали рендеры будущего планетария. Под возведение объекта выделят участок в 5,9 тыс. кв метров на территории музейного комплекса "Самара Космическая". Земля оформлена в муниципальную собственность.

Напомним,12 апреля 2021 г., в День космонавтики, первый камень в фундамент будущего Самарского планетария и капсулы времени "Обращение к потомкам" заложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вскрыть капсулу самарцы смогут только 12 апреля 2061 года, в день 100-летия полета в космос Ю. А. Гагарина.

Идею строительства объекта на федеральном уровне активно продвигает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Проект будущего самарского планетария подготовлен за счет средств областного бюджета и уже прошел экспертизу. После принятия правительством страны решения о финансировании строительства объекта он будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу.

Предполагается, что планетарий станет универсальной площадкой для проведения самого широкого спектра мероприятий космической тематики. Здесь будет сформировано новое городское пространство — "Площадь трех музеев", которое объединит филиал Третьяковской галереи, музей "Самара Космическая" и новый планетарий, который закрепит за Самарой статус космической столицы России.

Возводить объект будут по госпрограмме "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года", а предварительная стоимость строительства оценена более чем в 700 млн рублей.