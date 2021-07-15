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Общество

Строительство детского епархиального центра рядом с Ботаническим садом заморозят

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство детского епархиального центра рядом с Ботаническим садом в Самаре будет законсервировано до тех пор, пока не завершится судебный процесс, связанный с получением разрешений на возведение объекта. Об этом стало известно во время встречи депутата Госдумы Александра Хинштейна с жителями Октябрьского района.

Александр Хинштейн 14 июля совместно с представителями регионального минстроя, РПЦ, областной прокуратуры и членами местной администрации провел встречу с самарцами, проживающими в ЖК "Ботанический" и ЖК "Мичурина" рядом с Ботаническим садом. Центральной темой стало обсуждение строительства детского образовательного центра Самарской епархии на участке, ранее входившем в структуру Ботанического сада.

Основная претензия жителей: с ними не согласовали строительство. Кроме того, движение стройтехники по дворам ухудшает покрытие дорог, КАМАЗы развозят грязь и шумят, загрязняют воздух выхлопами.

На встрече с депутатом Госдумы жители подчеркнули, что строительство епархиального центра не слишком целесообразно, так как в районе не хватает школ, детских садов и поликлиник. Впрочем, напомнил Александр Хинштейн, этот участок земли еще с 2018 г.  находится в федеральной собственности и передан в пользование Самарской епархии РПЦ.

Тем не менее, стройку заморозили. Расконсервировать объект планируют после завершения судебного процесса. Напомним, ранее стало известно, что застройщик не получил разрешение на строительство от городских властей и в настоящий момент дело находится в суде. Проект детского епархиального центра направят на доработку, так как именно из-за недочетов в документе городские власти не смогли выдать разрешение на его возведение.

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