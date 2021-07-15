Строительство детского епархиального центра рядом с Ботаническим садом заморозят

Строительство детского епархиального центра рядом с Ботаническим садом в Самаре будет законсервировано до тех пор, пока не завершится судебный процесс, связанный с получением разрешений на возведение объекта. Об этом стало известно во время встречи депутата Госдумы Александра Хинштейна с жителями Октябрьского района.
Александр Хинштейн 14 июля совместно с представителями регионального минстроя, РПЦ, областной прокуратуры и членами местной администрации провел встречу с самарцами, проживающими в ЖК "Ботанический" и ЖК "Мичурина" рядом с Ботаническим садом. Центральной темой стало обсуждение строительства детского образовательного центра Самарской епархии на участке, ранее входившем в структуру Ботанического сада.
Основная претензия жителей: с ними не согласовали строительство. Кроме того, движение стройтехники по дворам ухудшает покрытие дорог, КАМАЗы развозят грязь и шумят, загрязняют воздух выхлопами.
На встрече с депутатом Госдумы жители подчеркнули, что строительство епархиального центра не слишком целесообразно, так как в районе не хватает школ, детских садов и поликлиник. Впрочем, напомнил Александр Хинштейн, этот участок земли еще с 2018 г. находится в федеральной собственности и передан в пользование Самарской епархии РПЦ.
Тем не менее, стройку заморозили. Расконсервировать объект планируют после завершения судебного процесса. Напомним, ранее стало известно, что застройщик не получил разрешение на строительство от городских властей и в настоящий момент дело находится в суде. Проект детского епархиального центра направят на доработку, так как именно из-за недочетов в документе городские власти не смогли выдать разрешение на его возведение.
Последние комментарии
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.