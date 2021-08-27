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Общество

Молодые ученые Самарского политеха получили патент на аппарат для мониторинга состояния малых водоемов

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Магистранты Самарского государственного технического университета Артем и Александра Бражниковы запатентовали инновационную разработку, над которой трудятся уже более трех лет — автономный подводный аппарат класса "микро".

Малые габариты субмарины позволяют использовать ее в качестве платформы для размещения датчиков, при помощи которых будет осуществляться сбор информации о состоянии малых водоемов (рек, озер, водохранилищ). Так, аппарат поможет получить сведения о содержание кислорода или взвесей в воде, прозрачности, солености, содержании минеральных веществ, температуре, давлении на различных глубинах и т. д.

Подводная лодка способна работать в двух режимах: автоматическая миссия, когда оператор при помощи координат GPS задает фарватер, в котором необходимо произвести измерения, а после запуска субмарина становится полностью автономной и полуавтоматическая миссия по забору образцов воды с различных глубин, когда оператором задается только одна точка на карте, а также глубина погружения.

Впервые инновационный проект был представлен ребятами в 2018 г. на форуме X Всероссийской летней студенческой научно-технической школы "Кадры будущего". А весной этого года исследования политеховцев были поддержаны губернским грантом в области науки и техники. По словам Александры Бражниковой, в процессе грантовых работ как раз и была подана заявка на патент, а также усовершенствована конструкция подводной лодки и опубликованы научные статьи по теме.

Молодые ученые планируют и дальше развивать свой проект. Так, в этом году они поступают в аспирантуру. Артем хочет продолжить обучение на кафедре "Технология машиностроения, станки и инструменты", а Александра — на кафедре "Механика".

 

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