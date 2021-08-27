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Общество

Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области станет максимально удобным инструментом для жителей региона

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 августа, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проекта "Карта жителя Самарской области". В нем приняли участие представители руководства АО "НСПК" — оператора национальной платежной карты "МИР", руководители крупнейших банков-участников проекта, главы областных министерств и ведомств.

Поручение организовать выпуск Карты жителя Самарской области прозвучало в послании главы региона Дмитрия Азарова.

Карта жителя Самарской области — комплекс электронных сервисов для простого и комфортного решения повседневных задач: оплаты товаров и услуг, получения различных социальных выплат, оплаты проезда в транспорте и множества других целей.

Промышленная эмиссия этой карты стартовала летом 2021 года. О ходе реализации проекта сообщил зампредседателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Участниками проекта являются три банка — ПАО "Банк ВТБ", ПАО "Газпромбанк", "Солидарность". Сейчас эмиссию осуществляет ПАО "Банк ВТБ". "Газпромбанк" и "Солидарность" готовятся начать выпуск в ближайшее время. Ведомство Константина Преснякова прорабатывает вопрос о расширении списка банков-эмитентов карты. Предварительно согласие дали еще три банка.

Одним из сервисов Карты станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и организациях сферы услуг. Сейчас держателям карты предоставляется 16 скидок.

Первый вице-губернатор поручил минпромторгу региона в сжатые сроки провести дополнительные переговоры с потенциальными партнерами, привлечь крупнейшие сети продуктового ритейла, чтобы карта, позволяющая объединить скидки и бонусы различных торгово-сервисных организаций, стала максимально выгодной как покупателям, так и торговым сетям.

Важнейшей функцией Карты жителя является предоставление социальных сервисов. Министерство социально-демографической и семейной политики работает над тем, чтобы интегрировать функционал действующей сейчас социальной карты в Карту жителя Самарской области.

Председатель областного правительства поручил министерству организовать работу по замене социальных карт на Карту жителя. "Более миллиона жителей области станут в этом году получателями социальных выплат, около 24 миллиардов рублей — тот объем средств, которые мы должны перечислить гражданам в виде различных мер социальной поддержки", — отметил Виктор Кудряшов.

Участники совещания пришли к решению, что информация о том, как и где можно оформить карту, появится во всех отделениях социального обеспечения граждан, больницах и поликлиниках.

С 1 сентября владельцы карт смогут оценить новую акцию: скидка на проезд в общественном транспорте для них составит 25% процентов. Акция продлится до конца года.

Особое внимание участники уделили перспективным сервисам и расширению функционала карты. Сейчас в разработке — проекты по использованию карты как полиса обязательного медицинского страхования, сервиса по представлению скидок на билеты в театры, пропуска на культурно-массовые и спортивные мероприятия, документа на проход в здания образовательных учреждений, возможность оплаты услуг ЖКХ и многое другое.

"Уверен, что Карта жителя Самарской области станет привычным и максимально удобным инструментом для жителей региона. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью Карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона", — подвел итоги Виктор Кудряшов.

Для получения "Карты жителя Самарской области" необходимо обратиться в любой офис Банка ВТБ. Ее обслуживание и получение бесплатно. Для оформления потребуются паспорт заявителя, СНИЛС, ИНН, медицинский полис ОМС. Дополнительную информацию можно получить на портале card.samregion.ru, также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS).

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