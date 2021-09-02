В Пестравке открыли новую площадку ГТО

В рамках реализации национального проекта "Демография" федерального проекта "Спорт - норма жизни" завершено строительство новой площадки ГТО в Пестравском районе Самарской области.

"Идея зарождения современного уличного комплекса возникла в январе этого года в рамках стратегической сессии, проводимой на территории нашего района. Глава региона Дмитрий Азаров поручил администрации района и министерству спорта Самарской области изыскать возможности для создания нового спортобъекта", - рассказал глава района Сергей Ермолов.

Новые площадки для ГТО фактически представляют собой тренажерные залы под открытым небом. Каждый желающий сможет подобрать себе тренажер в соответствии со своими физическими возможностями и уровнем спортивной подготовки. Уличный комплекс состоит из турников, брусьев, зон для отжиманий и прыжков в длину, а также тренажеров на различные группы мышц. На площадках можно готовиться к сдаче тестов ГТО и проводить официальное тестирование.

Николай Благороднов, руководитель детско-юношеской спортивной школы села Пестравка, поделился планами эксплуатации современного уличного комплекса: "В нашем районе культивируются командные виды спорта: футбол, волейбол и хоккей. Поэтому данная площадка станет прекрасным местом для совершенствования спортивного мастерства. Площадка открыта для всех желающих, а в вечернее время она стала местом сбора сельчан. Позаниматься приходят семейные пары с детьми, пенсионеры и просто желающие поддержать свою физическую форму".

Размер площадки ГТО универсальный - 442 кв. м, в том числе 273 кв м - площадка воркаута на прорезиненном покрытии и 169 кв. м - асфальтированная территория, где расположены тренажеры.

Всего за три года в рамках национального проекта "Демография" в Самарской области построено 17 площадок для ГТО. К 2024 году их количество увеличится до 24. Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона отмечал важность создания условий для занятий спортом во всех муниципальных образованиях, вне зависимости от их удаленности от областного центра. "Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта", - отмечал Дмитрий Азаров.

"Нам отрадно, что комплекс появился в таком спортивном районе, где дети любят и хотят заниматься спортом. Уверен, что в сдаче установленных нормативов будут заинтересованы также учителя и учащиеся образовательной школы, так как с этого года за наличие знака ГТО абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение", - отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.