Автобус №61 в Самаре ходит по скорректированному маршруту

В Самаре скорректирована схема автобусного маршрута №61. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"По многочисленным просьбам пассажиров и жителей города скорректирована схема движения на маршруте №61: вдоль ул. Солнечной с охватом всех остановочных пунктов до пересечения с ул. 22-го Партсъезда, далее через "МТЛ Арена" с выездом на ул. Советской Армии, далее - по ул. Ново-Садовой по привычному маршруту. По той же схеме - в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Движение в обратном направлении осуществляться по ул. Шверника не будет.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !