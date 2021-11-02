Автобус №61 в Самаре ходит по скорректированному маршруту

В Самаре скорректирована схема автобусного маршрута №61. Об этом сообщает департамент транспорта города.

"По многочисленным просьбам пассажиров и жителей города скорректирована схема движения на маршруте №61: вдоль ул. Солнечной с охватом всех остановочных пунктов до пересечения с ул. 22-го Партсъезда, далее через "МТЛ Арена" с выездом на ул. Советской Армии, далее - по ул. Ново-Садовой по привычному маршруту. По той же схеме - в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Движение в обратном направлении осуществляться по ул. Шверника не будет.