Токтарбай Дусенбаев: "Обязательно нужно участвовать в переписи"

В Самаре продолжается всероссийская перепись населения. Поучаствовать в ней онлайн можно до 8 ноября. Переписчики закончат обход домов 14 ноября.

Перепись населения важна для формирования точной статистики о населении России.

"Какие-то дела планировать без этой информации сложно. Прошлая перепись дала нам большие преимущества. Я думаю, Всероссийская перепись тоже поможет в наших общественных делах. Конкретно меня интересует вопрос, сколько у нас казахов - и в Самарской области, и в России в целом. Интересно знать, как изменилась численность за 10 лет, с предыдущей переписи. Обязательно нужно участвовать в переписи", - поделился своим мнением президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Токтарбай Дусенбаев.

Всероссийская перепись населения впервые проходит в онлайн-формате. Заполнить анкету можно на сайте "Госуслуги". После завершения опроса граждане получат QR-код, который необходимо будет показать переписчику.

"Сельское население больше ждет прихода переписчиков, городскому населению, наверное, удобнее через компьютер. Все мои родственники уже прошли перепись через "Госуслуги", получили QR-коды", - рассказал Токтрабай Дусенбаев.

Отметим, что в этом году особое внимание уделяется соблюдению санитарных мер. Во время процедуры переписи соблюдается социальная дистанция, а каждый переписчик носит маску и перчатки.