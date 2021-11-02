Облправительство: средняя зарплата в регионе за три года вырастет на 22,8%

Средняя заработная плата в Самарской области за три года вырастет на 22,8% и составит в 2024 г. 52,1 тыс. рублей. Такой базовый прогноз приводится в материалах к проекту регионального бюджета, внесенному в Самарскую губернскую думу.

По консервативному варианту в 2024 г. размер среднемесячной заработной платы в регионе достигнет 51 тыс. рублей (рост 20,2% к 2021 году).

Напомним, по данным Самарастата, в июле средняя зарплата в области составляла 42887 рублей.

Реальные доходы населения по базовому прогнозу в 2022 г. вырастут на 2,5%, в 2023 г. - на 2,9%, в 2024 г. - 3,1%.

Этому будут способствовать стабильный уровень потребительской инфляции, повышение производительности труда и улучшение ситуации на рынке труда, считают в облправительстве.

Также ожидается стабильный ежегодный рост объемов социальных трансфертов населению. В 2024 г. относительно 2021 г. общий объем социальных трансфертов может возрасти на 16,1%.