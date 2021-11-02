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Общество

Пройти Всероссийскую перепись населения на портале "Госуслуги" можно до 14 ноября

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги" жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

На совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале "Госуслуги". Участники совещания поддержали предложение Росстата.

Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на "Госуслугах" до 14 ноября.
Напомним, ранее самостоятельную перепись на "Госуслугах" планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население могли только переписчики.

Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН. На данный момент на "Госуслугах" переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.

Всего к 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек - самостоятельно через портал "Госуслуги".

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