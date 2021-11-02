Пройти Всероссийскую перепись населения на портале "Госуслуги" можно до 14 ноября

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги" жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
На совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале "Госуслуги". Участники совещания поддержали предложение Росстата.
Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на "Госуслугах" до 14 ноября.
Напомним, ранее самостоятельную перепись на "Госуслугах" планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население могли только переписчики.
Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН. На данный момент на "Госуслугах" переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.
Всего к 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек - самостоятельно через портал "Госуслуги".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !