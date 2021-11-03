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Общество

С 3 по 8 ноября в Самарской области изменится расписание электричек

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 ноября по 8 ноября изменится порядок движения пригородных поездов в Самарской области.

В среду, 3 ноября, поезда будут ходить по расписанию пятницы,  4, 5, 6 ноября - по выходному дню суббота; 7 ноября - по выходному дню воскресенье; 8 ноября - по рабочему дню понедельник.

На 3, 7 ноября назначаются поезда № 6014/6013 Самара (отпр. 20:19) - Жигулевское Море (приб. 21:55) и № 6743/6741 Бузулук (отпр. 16:50) - Колтубанка (17:23 - 17:25) - Самара (приб. 20:14).

4, 8 ноября назначаются поезда № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 8:35) - Самара (приб. 10:14) и № 6744/6742 Самара (отпр. 6:56) - Колтубанка (9:42-09:44) - Бузулук (приб.10:15).

6 ноября назначаются поезда "Ласточка" № 7141 Самара (отпр. 7:15) - Сызрань-1 (приб. 8:48) и № 7143 Самара (отпр.18:30) - Сызрань-1 (приб. 20:09).

6, 7 ноября назначается поезд "Ласточка" № 7142 Сызрань-1 (отпр. 8:00) - Самара (приб. 10:35). 

 

7 ноября назначаются поезда "Ласточка" № 7144 Сызрань-1 (отпр.18:00) - Самара (приб.19:35) и № 7145 Самара (отпр. 16:13) - Сызрань-1 (приб. 17:48). 

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