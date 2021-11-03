В Самаре "Детский мир" оштрафовали за продажу просрочки

Сеть магазинов "Детский мир" заплатит штраф в 700 тыс. руб. за продажу просроченной продукции в одном из самарских торговых центров. Такое решение вынесено арбитражным судом.
Иск в суд подало региональное управление Роспотребнадзора. Как следует из материалов дела, в ведомство обратился житель Самары, купивший в "Детском мире" три вида детского молока. При проверке он выяснил, что срок годности всех трех истек. В качестве доказательства к делу были прикреплены чек и фото, подтверждающие факт покупки.
Представители "Детского мира" в суде заявляли, что административные органы не проводили в магазине никаких проверок, а чек и фото не могут доказывать, что магазин действительно торговал просроченными товарами. Однако суд счел доказательства достаточными и указал, что ПАО "Детский мир" никак не подтвердил соблюдение в магазине санитарных норм.
Арбитражный суд Самарской области постановил привлечь "Детский мир" к административной ответственности и оштрафовать на 700 тыс. рублей.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !