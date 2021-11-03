В Самаре "Детский мир" оштрафовали за продажу просрочки

Сеть магазинов "Детский мир" заплатит штраф в 700 тыс. руб. за продажу просроченной продукции в одном из самарских торговых центров. Такое решение вынесено арбитражным судом.



Иск в суд подало региональное управление Роспотребнадзора. Как следует из материалов дела, в ведомство обратился житель Самары, купивший в "Детском мире" три вида детского молока. При проверке он выяснил, что срок годности всех трех истек. В качестве доказательства к делу были прикреплены чек и фото, подтверждающие факт покупки.

Представители "Детского мира" в суде заявляли, что административные органы не проводили в магазине никаких проверок, а чек и фото не могут доказывать, что магазин действительно торговал просроченными товарами. Однако суд счел доказательства достаточными и указал, что ПАО "Детский мир" никак не подтвердил соблюдение в магазине санитарных норм.

Арбитражный суд Самарской области постановил привлечь "Детский мир" к административной ответственности и оштрафовать на 700 тыс. рублей.