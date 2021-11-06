В выходные в Самарской области будет ветрено и дождливо

В выходные дни в Самарской области прогнозируется неустойчивая погода - ожидаются осадки и порывистый ветер, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 6 ноября, в области установится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный - 8-13 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха +3…+8°C.

В ночь на воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха -1…+4°C.

Днем облачность, осадки и порывистый ветер до 15-18 м/с сохранятся. Температура воздуха +3…+8°C.

В понедельник, 8 ноября, синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ночью ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха -1…-+4°C.

Днем ветер изменит направление на южное, скорость составит от 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +3…+8°C.