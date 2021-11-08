В Самарской области будет ветрено и пройдут дожди

До середины текущей рабочей недели в Самарской области ожидается ветреная и дождливая погода, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В понедельник, 8 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +3...+8°C. Ночью местами выпадут умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха +0...+5°C.

Во вторник, 9 ноября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 3...8°C. Ночью пройдет дождь, переходящий в снег.

Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...+4°C.

В среду, 10 ноября, будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя переходящего в снег. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...+4°C.