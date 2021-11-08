В Самарской области будет ветрено и пройдут дожди

До середины текущей рабочей недели в Самарской области ожидается ветреная и дождливая погода, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".
В понедельник, 8 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +3...+8°C. Ночью местами выпадут умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха +0...+5°C.
Во вторник, 9 ноября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 3...8°C. Ночью пройдет дождь, переходящий в снег.
Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...+4°C.
В среду, 10 ноября, будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя переходящего в снег. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...+4°C.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !