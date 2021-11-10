Жители региона на первую цифровую перепись тратят не более 15 минут

В России до 14 ноября продолжается перепись населения. Пройти ее можно как оффлайн, так и онлайн, через портал "Госуслуги". В Самарской области по данным на 8 ноября анкеты заполнили около 2,5 млн человек или 79% от численности населения по организационному плану переписи.

Из них переписчиками переписано 1,8 млн человек (72,7% от общего количества переписанных), на стационарные участки пришли 134 тысячи (5,4%), удаленно — с помощью единого портала государственных услуг — 544 тысяч человек (21,9%).

Житель региона Дмитрий Родионов прошел перепись с помощью Госуслуг. "Никаких сложностей с процессом участия в переписи населения у меня не возникло. Зашел через Госуслуги, заполнил анкету на себя, указал информацию. В общей сложности, процедура заняла не больше 15 минут. Я предложил членам своей семьи заполнить данные о них в своей анкете, они согласились", — поделился он своим опытом.

По его словам, все его друзья и коллеги также заполнили анкеты на Госуслугах: "Это самый удобный вариант для тех, кто может работать с техникой и имеет доступ в Интернет".

"Я думаю, что перепись населения — необходимое и важное дело по многим аспектам. Во-первых, так проще планировать стратегию развития страны. Во-вторых, проще выстраивать налогообложение, планировать бюджет. Это полезное мероприятие со многих точек зрения", — добавил Дмитрий Родионов.

Отметим, что в этом году особое внимание уделяется соблюдению санитарных мер. Во время процедуры переписи соблюдается социальная дистанция, а каждый переписчик носит маску и перчатки.