В Самаре в 2022 г. отменят трамваи по ул. Галактионовской

В 2022 г. в Самаре из-за старта строительства станции метро "Театральная" отменят трамваи по ул. Галактионовской до пересечения улиц Ново-Садовой и Полевой, пишет citytraffic.ru.
Об этом сообщил руководитель департамента транспорта города Сергей Маркин на заседании комитета по ЖКХ Думы Самары 11 ноября.
В департаменте транспорта обсуждается вопрос организации движения общественного транспорта на время проведения работ.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !