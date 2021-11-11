В Самаре в 2022 г. отменят трамваи по ул. Галактионовской

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В 2022 г. в Самаре из-за старта строительства станции метро "Театральная" отменят трамваи по ул. Галактионовской до пересечения улиц Ново-Садовой и Полевой, пишет citytraffic.ru.