В Самаре трамвайный маршрут №7 продлен

С 12 ноября трамвайный маршрут №7 продлен до ООТ "Стадион Самара - Арена", сообщает ТТУ Самары.
Первый трамвай прибывает на ООТ "Стадион Самара - Арена" в 7:42, последний отправляется в 21:32.
С 12 ноября трамвайный маршрут №7 продлен до ООТ "Стадион Самара - Арена", сообщает ТТУ Самары.
Первый трамвай прибывает на ООТ "Стадион Самара - Арена" в 7:42, последний отправляется в 21:32.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !