Синоптики прогнозируют в Самарской области снежные выходные

Синоптики Приволжского УГМС в ближайшие дни прогнозируют снег в Самарской области.
В пятницу днем, 12 ноября, облачно. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +2...-2 °C. На дорогах гололедица.
В субботу, 13 ноября, ночью облачно. Снег, местами сильный. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. На дорогах гололедица. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. На дорогах местами гололедица.
В воскресенье, 14 ноября, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !