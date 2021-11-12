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Общество

Синоптики прогнозируют в Самарской области снежные выходные

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики Приволжского УГМС в ближайшие дни прогнозируют снег в Самарской области.

В пятницу днем, 12 ноября, облачно. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +2...-2 °C. На дорогах гололедица.

В субботу, 13 ноября, ночью облачно. Снег, местами сильный. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. На дорогах гололедица. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 14 ноября, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.

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