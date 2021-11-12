Тариф на проезд в общественном транспорте изменится не раньше 2022 года

В городской администрации рассматривается вопрос о необходимости изменения стоимости проезда в общественном транспорте Самары, сообщает пресс-служба мэрии.

Как заявляют в администрации, пока вопрос находится в проработке, но в любом случае будет принято сбалансированное решение — в тарифной линейке оставят льготы для различных категорий граждан.

Напомним, что последний раз стоимость проезда пересматривалась в 2019 г. и была установлена с 1 января 2020 года. При этом были даны гарантии: далее стоимость проезда не будет меняться в течение двух лет, то есть до 2022 года. К грядущему году мера по индексации стоимости проезда не только своевременна, но и крайне необходима.

За истекший период изменения, произошедшие в работе транспортных предприятий, весьма существенны. Так, в связи с введением ограничительных мер для минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции у всех перевозчиков снизился пассажиропоток. Предприятия находятся в сложной финансовой ситуации, поскольку пандемия сказалась на снижении выручки. Частично финансовые потери компенсируются субсидиями из бюджетов различных уровней, но даже с учетом этого недополученные доходы транспортных предприятий велики: например, в 2020 г. суммарно они составили свыше 400 млн рублей.

Финансовая составляющая оказывает прямое влияние и на кадровый состав. Неконкурентоспособная заработная плата является основной причиной "оттока" персонала. Данные обстоятельства совокупно побудили к инициированию городским департаментом транспорта работы по формированию предложений с целью установления новых тарифов на период с 2022 года.

В последующем на основании подготовленных материалов будут сформированы и представлены на согласование департамента экономического развития, инвестиций и торговли предложения по установлению тарифов, актуальных со следующего года.