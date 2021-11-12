16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском санатории выявили нарушения после жалоб матерей детей-колясочников В Самаре на благоустройство пяти общественных территорий выделили 418 млн рублей В Самаре собираются ввести пересадочные талоны В Самаре не смогли найти подрядчика на отлов бродячих животных Определен подрядчик, который создаст новогоднюю иллюминацию в Самаре

Общество

В Самаре собираются ввести пересадочные талоны

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В общественном транспорте Самары планируют ввести пересадочные талоны, сообщает tvsamara.ru. Действовать такие билеты будут 90 минут. Новая услуга позволит пассажирам, которым нужно добраться до цели с пересадкой, платить меньше, чем при покупке отдельного билета.

"Это может позволить организовать короткие маршруты от удаленных районов до транспортно-пересадочных узлов, где человек может платить один раз и в течение определенного времени просто пересесть. Это более лаконичные, дешевые и быстро реализуемые вещи, чем строительство, к примеру, трамвайных веток. Необходимо этот проект реализовать и дать жителям возможность делать быстрые и удобные пересадки", — прокомментировал заместитель главы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Артём Жуков 22 октября 2021 02:16 Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике

Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:09 Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 9,6%

ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

Фото на сайте

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5