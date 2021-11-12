В Самаре собираются ввести пересадочные талоны

В общественном транспорте Самары планируют ввести пересадочные талоны, сообщает tvsamara.ru. Действовать такие билеты будут 90 минут. Новая услуга позволит пассажирам, которым нужно добраться до цели с пересадкой, платить меньше, чем при покупке отдельного билета.

"Это может позволить организовать короткие маршруты от удаленных районов до транспортно-пересадочных узлов, где человек может платить один раз и в течение определенного времени просто пересесть. Это более лаконичные, дешевые и быстро реализуемые вещи, чем строительство, к примеру, трамвайных веток. Необходимо этот проект реализовать и дать жителям возможность делать быстрые и удобные пересадки", — прокомментировал заместитель главы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.