В Самаре собираются ввести пересадочные талоны

В общественном транспорте Самары планируют ввести пересадочные талоны, сообщает tvsamara.ru. Действовать такие билеты будут 90 минут. Новая услуга позволит пассажирам, которым нужно добраться до цели с пересадкой, платить меньше, чем при покупке отдельного билета.
"Это может позволить организовать короткие маршруты от удаленных районов до транспортно-пересадочных узлов, где человек может платить один раз и в течение определенного времени просто пересесть. Это более лаконичные, дешевые и быстро реализуемые вещи, чем строительство, к примеру, трамвайных веток. Необходимо этот проект реализовать и дать жителям возможность делать быстрые и удобные пересадки", — прокомментировал заместитель главы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !