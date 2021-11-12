В самарском санатории выявили нарушения после жалоб матерей детей-колясочников

Органы прокуратуры Самарской области и Республики Татарстан провели проверку и выявили множество нарушений в самарском санатории "Сергиевские минеральные воды", сообщает russian.rt.com. Поводом для контроля надзорного ведомства стали жалобы родителей подростков, страдающих от детского церебрального паралича (ДЦП), которые в сентябре этого года по путевкам от Фонда социального страхования (ФСС) посетили здравницу.

"Полторы недели назад со мной связались из прокуратуры и попросили написать объяснительную о предоставленных мне в санатории некачественных услугах, а также других претензиях, — рассказала изданию жительница Набережных Челнов Гульнара Далекорей. — Я написала и направила им ответ. Мои объяснения приняли к сведению и обещали уведомить меня об итогах проверки".

Женщина воспитывает троих детей, в том числе 16-летнего Романа, родившегося с диагнозом ДЦП. Семья шесть лет ждала путевку на санаторно-курортное лечение. Но в итоге Гульнару вместе с сыном заселили в номер без доступной среды. По словам Далекорей, коляска Романа не помещалась в дверной проем туалета и ей приходилось носить его на руках, а также мыть в общем душе на этаже.

Информацию о проверке также подтвердила Жанна Борисова. Вместе с 13-летней дочерью Ариной они столкнулись с аналогичными проблемами, когда приехали в санаторий "Сергиевские минеральные воды".

Как следует из ответа прокуратуры Самарской области, направленного на имя Борисовой, в ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов и о контрактной системе.

"В частности, в туалете, в нарушение п. 6.3.9 (СП 59.13330.2020. "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп". — RT), раковина оборудована краном с раздельным управлением горячей и холодной водой, в нарушение п. 6.3.3, 6.3.7 отсутствует закрытая душевая кабина. Кроме того, выявлены нарушения целостности штукатурки и покраски стен, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта", — отмечают в надзорном ведомстве.

В ответе также сообщается, что аналогичные нарушения были выявлены и в других номерах корпуса № 10, куда расселяли семьи из Татарстана, получившие путевки на санаторно-курортное лечение. Для устранения нарушений прокуратура внесла представления в адрес Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

"По итогам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении виновных должностных лиц санатория принят комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в письме.

В отношении исполнительного директора "Сергиевских минеральных вод" возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Нарушение порядка заключения, изменения контракта"), а также ст. 9.13 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг").

"Поскольку в соответствии с заключенным с ФСС контрактом до настоящего времени лечение не прошли четверо детей, главному врачу ФГБУЗ "Медицинский реабилитационный центр СМВ" ФМБА России объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона", — подчеркнули в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки также направлены в Роспотребнадзор и МЧС России по Самарской области, так как в санатории были выявлены нарушения пожарной безопасности.

При этом, как рассказала RT Жанна Борисова, ей также пришел ответ от Фонда социального страхования (ФСС), в котором отмечается, что в результате выездной проверки сотрудников ведомства в "Сергиевские минеральные воды" нарушений в части соблюдения здравницей условий госконтракта не выявлено.

По словам женщины, в ответе ФСС также написано, что, согласно предоставленной санаторием информации, ей предложили двухместный номер в другом корпусе без доплаты, а вопросы транспортировки ребенка из одного корпуса в другой в инвалидной коляске специальным транспортом, а также дооснащения номера мобильными средствами безбарьерной среды "могли быть урегулированы по согласованию с администрацией здравницы".

"Нам не предложили номер в другом корпусе без доплаты, с нас попросили за сутки по 800 руб., — объясняет Жанна. — Этому есть свидетели, и данная информация, предоставленная санаторием в ФСС, не соответствует действительности. Что касается вопроса транспортировки, я настаиваю, что на момент, когда я находилась в этом санатории, никаких предложений о каком-либо дооснащении номера от сотрудников не поступало. Мы их просили об этом, чтобы за доплату нас переселили в дооборудованный номер в этом корпусе, на что получили отказ. Если такая возможность и была, почему те семьи, которые остались в санатории, так и не получили дооборудованных номеров?"

Чтобы восстановить права Арины, прокуратура потребовала от главврача санатория принять ребенка на лечение за счет средств учреждения в любое удобное для ее матери время, включая оплату расходов на перевозку от места жительства.

Жанна Борисова уже получила письмо от руководства санатория с приглашением посетить здравницу на благотворительной основе.