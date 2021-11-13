Ростехнадзор нашел нарушения на элеваторе "Сызранского комбината хлебопродуктов"

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора обнаружило многочисленные нарушения на ОПО "Элеватор", принадлежащем ООО "Сызранский комбинат хлебопродуктов", сообщает ведомство.
В октябре 2021 г. во время проверки обнаружилось 29 нарушений на объекте III класса опасности. Так, организация эксплуатировала здания и оборудование с истекшим сроком службы.
Из-за этого в отношении "Сызранского комбината хлебопродуктов" возбудили административное дело по ч.и 1 ст. 9.1. КоАП РФ. Также Ростехнадзор потребовал приостановить эксплуатацию ОПО "Элеватор".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !