Ростехнадзор нашел нарушения на элеваторе "Сызранского комбината хлебопродуктов"

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора обнаружило многочисленные нарушения на ОПО "Элеватор", принадлежащем ООО "Сызранский комбинат хлебопродуктов", сообщает ведомство.

В октябре 2021 г. во время проверки обнаружилось 29 нарушений на объекте III класса опасности. Так, организация эксплуатировала здания и оборудование с истекшим сроком службы.

Из-за этого в отношении "Сызранского комбината хлебопродуктов" возбудили административное дело по ч.и 1 ст. 9.1. КоАП РФ. Также Ростехнадзор потребовал приостановить эксплуатацию ОПО "Элеватор".