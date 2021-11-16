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Общество

В "Кошелев-парке" появится золотая пирамида

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре, в микрорайоне "Кошелев-парк", строят девятиметровую пирамиду из золотых столбов, пишет "КП-Самара".

Видеоблогер Александр Карягин снял строительство объекта с помощью коптера. Посреди пустой площадки возвышаются столбы золотого цвета.

Пирамида станет частью арт-пространства, где смогут гулять жители микрорайона. В частности, рядом с ней планируется построить фонтан.

"В основании столбов уже сейчас установлены светодиоды, которые подсвечивают всю конструкцию, они могут менять цвет", — пояснили в Корпорации "Кошелев".

Завершить строительство арт-пространства предполагают в 2022 году.

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