В "Кошелев-парке" появится золотая пирамида

В Самаре, в микрорайоне "Кошелев-парк", строят девятиметровую пирамиду из золотых столбов, пишет "КП-Самара".
Видеоблогер Александр Карягин снял строительство объекта с помощью коптера. Посреди пустой площадки возвышаются столбы золотого цвета.
Пирамида станет частью арт-пространства, где смогут гулять жители микрорайона. В частности, рядом с ней планируется построить фонтан.
"В основании столбов уже сейчас установлены светодиоды, которые подсвечивают всю конструкцию, они могут менять цвет", — пояснили в Корпорации "Кошелев".
Завершить строительство арт-пространства предполагают в 2022 году.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !