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Общество

В Смышляевке введен карантин по АЧС

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Смышляевки введен карантин по АЧС.

Соответствующее постановление губернатора Самарской области опубликовано на сайте регионального правительства 17 ноября. 

На время карантина по АЧС запрещено заготавливать мясо дикого кабана, делать чучела и использовать в иных целях. Также запрещено заготавливать корма и подстилочный материал для свиней. Запрещена охота. 

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