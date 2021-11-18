В Смышляевке введен карантин по АЧС

На территории Смышляевки введен карантин по АЧС.

Соответствующее постановление губернатора Самарской области опубликовано на сайте регионального правительства 17 ноября.

На время карантина по АЧС запрещено заготавливать мясо дикого кабана, делать чучела и использовать в иных целях. Также запрещено заготавливать корма и подстилочный материал для свиней. Запрещена охота.