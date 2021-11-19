На грузовой переправе "Октябрьский спуск — Рождествено" изменится расписание

С субботы, 20 ноября, изменится расписание на грузовой переправе "Октябрьский спуск — Рождествено", сообщает пресс-служба "Самарского речного пассажирского предприятия".

От Октябрьского спуска паром будет ежедневно отправляться в 08:00 и 18:00. Рейсы в 14:00 будут осуществляться с понедельника по пятницу.

Из Рождествено переправа будет организована ежедневно в 06:00 и 16:30. В 12:30 можно будет переправиться с понедельника по пятницу.