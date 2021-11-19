На грузовой переправе "Октябрьский спуск — Рождествено" изменится расписание

С субботы, 20 ноября, изменится расписание на грузовой переправе "Октябрьский спуск — Рождествено", сообщает пресс-служба "Самарского речного пассажирского предприятия".
От Октябрьского спуска паром будет ежедневно отправляться в 08:00 и 18:00. Рейсы в 14:00 будут осуществляться с понедельника по пятницу.
Из Рождествено переправа будет организована ежедневно в 06:00 и 16:30. В 12:30 можно будет переправиться с понедельника по пятницу.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !