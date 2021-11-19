16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарскому поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" исполнилось 7 лет Водители машин с иностранными номерами совершили 41 тыс. нарушений в Самарской области В Самарской области посадили более 100 тысяч деревьев Сроки внесения исторического поселения Самары в ПЗЗ и Генплан предложили сдвинуть Самарцы выступили против расширения площади застройки исторического квартала компанией "Меридиан"

Общество

Водители машин с иностранными номерами совершили 41 тыс. нарушений в Самарской области

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За минувшие 10 месяцев автоматическими комплексами фиксации в Самарской области выявлено около 41 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями автомобилей с иностранными госномерами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: depositphotos.com

К административной ответственности при этом удалось привлечь 7,5 тыс. таких нарушителей.

Причина того, что подавляющее большинство нарушителей на авто с иностранными номерами избежали ответственности, отсутствие в базах Госавтоинспекции РФ сведений о собственниках транспортных средств, состоящих на учете в других государствах.

"Данное обоснование явилось препятствием при привлечении собственников (водителей) указанной категории транспортных средств в случае выявления нарушения автоматическими комплексами фиксации. С целью получения недостающих сведений, в марте 2021 года МВД РФ внедрен учет транспортных средств указанной категории и алгоритм действий сотрудников для сбора информации о них", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

При этом сотрудники ГИБДД при остановке автомобиля с иностранными номерами могут оперативно проверять его по базе нарушений и привлекать к ответственности. Также сотрудниками инспекции на постоянной основе проводятся мероприятия по установлению злостных нарушителей ПДД, в том числе иностранцев.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области также отметили, что в конце прошлого года в законодательство были внесены изменения, запрещающие выезд из России и въезд в нее транспортных средств, за которыми числятся неоплаченные штрафы.

Фото - depositphotos.com.

Гид потребителя

Последние комментарии

Нина Федосеева 18 ноября 2021 09:57 Площадь нового самарского зоопарка составит 18 га

Животным не место в зоопарках и цирках.

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Артём Жуков 22 октября 2021 02:16 Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике

Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:09 Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 9,6%

ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !

Фото на сайте

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5