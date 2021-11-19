Водители машин с иностранными номерами совершили 41 тыс. нарушений в Самарской области

За минувшие 10 месяцев автоматическими комплексами фиксации в Самарской области выявлено около 41 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями автомобилей с иностранными госномерами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К административной ответственности при этом удалось привлечь 7,5 тыс. таких нарушителей.

Причина того, что подавляющее большинство нарушителей на авто с иностранными номерами избежали ответственности, отсутствие в базах Госавтоинспекции РФ сведений о собственниках транспортных средств, состоящих на учете в других государствах.

"Данное обоснование явилось препятствием при привлечении собственников (водителей) указанной категории транспортных средств в случае выявления нарушения автоматическими комплексами фиксации. С целью получения недостающих сведений, в марте 2021 года МВД РФ внедрен учет транспортных средств указанной категории и алгоритм действий сотрудников для сбора информации о них", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

При этом сотрудники ГИБДД при остановке автомобиля с иностранными номерами могут оперативно проверять его по базе нарушений и привлекать к ответственности. Также сотрудниками инспекции на постоянной основе проводятся мероприятия по установлению злостных нарушителей ПДД, в том числе иностранцев.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области также отметили, что в конце прошлого года в законодательство были внесены изменения, запрещающие выезд из России и въезд в нее транспортных средств, за которыми числятся неоплаченные штрафы.

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