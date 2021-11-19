Водители машин с иностранными номерами совершили 41 тыс. нарушений в Самарской области

За минувшие 10 месяцев автоматическими комплексами фиксации в Самарской области выявлено около 41 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями автомобилей с иностранными госномерами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
К административной ответственности при этом удалось привлечь 7,5 тыс. таких нарушителей.
Причина того, что подавляющее большинство нарушителей на авто с иностранными номерами избежали ответственности, отсутствие в базах Госавтоинспекции РФ сведений о собственниках транспортных средств, состоящих на учете в других государствах.
"Данное обоснование явилось препятствием при привлечении собственников (водителей) указанной категории транспортных средств в случае выявления нарушения автоматическими комплексами фиксации. С целью получения недостающих сведений, в марте 2021 года МВД РФ внедрен учет транспортных средств указанной категории и алгоритм действий сотрудников для сбора информации о них", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
При этом сотрудники ГИБДД при остановке автомобиля с иностранными номерами могут оперативно проверять его по базе нарушений и привлекать к ответственности. Также сотрудниками инспекции на постоянной основе проводятся мероприятия по установлению злостных нарушителей ПДД, в том числе иностранцев.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области также отметили, что в конце прошлого года в законодательство были внесены изменения, запрещающие выезд из России и въезд в нее транспортных средств, за которыми числятся неоплаченные штрафы.
Фото - depositphotos.com.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !