На трассе М-5 в Самарской области подготовили мобильные пункты обогрева

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды, сообщает региональное ГУ МЧС.
В регионе ожидается и усиление ветра с порывами до 22 м/с. На дорогах местами гололедица и снежный накат.
В связи с этим прогнозом на опасных участках федеральной трассы М-5 готовы к развертыванию мобильные пункты обогрева.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !