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Общество

На трассе М-5 в Самарской области подготовили мобильные пункты обогрева

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды, сообщает региональное ГУ МЧС.

В регионе ожидается и усиление ветра с порывами до 22 м/с. На дорогах местами гололедица и снежный накат.

В связи с этим прогнозом на опасных участках федеральной трассы М-5 готовы к развертыванию мобильные пункты обогрева.

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