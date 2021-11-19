На трассе М-5 в Самарской области подготовили мобильные пункты обогрева

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды, сообщает региональное ГУ МЧС.

В регионе ожидается и усиление ветра с порывами до 22 м/с. На дорогах местами гололедица и снежный накат.

В связи с этим прогнозом на опасных участках федеральной трассы М-5 готовы к развертыванию мобильные пункты обогрева.