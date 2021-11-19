Прокуратура: ДУИ Самары незаконно предоставил жилье родственнице своего бывшего замруководителя

Ленинский районный суд Самары признал незаконным приказ городского департамента управления имуществом о заключении договора социального найма с родственницей бывшего замруководителя департамента. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее по представлению прокурора города заместителя руководителя ДУИ уволили в связи с утратой доверия. Он предоставил жилье родственнице, хотя это нарушало порядок очередности.
Кроме того, во время проверки надзорное ведомство обнаружило, что сотрудники департамента незаконно изменяли статус жилых помещений специализированного фонда, чтобы потом предоставлять их людям, с которыми по закону не могут быть заключены договоры социального найма. В связи с этим прокурор города принес три протеста на незаконные действия департамента.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !