Прокуратура: ДУИ Самары незаконно предоставил жилье родственнице своего бывшего замруководителя

Ленинский районный суд Самары признал незаконным приказ городского департамента управления имуществом о заключении договора социального найма с родственницей бывшего замруководителя департамента. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее по представлению прокурора города заместителя руководителя ДУИ уволили в связи с утратой доверия. Он предоставил жилье родственнице, хотя это нарушало порядок очередности.

Кроме того, во время проверки надзорное ведомство обнаружило, что сотрудники департамента незаконно изменяли статус жилых помещений специализированного фонда, чтобы потом предоставлять их людям, с которыми по закону не могут быть заключены договоры социального найма. В связи с этим прокурор города принес три протеста на незаконные действия департамента.