В Самаре пассажиры автобусов будут входить только через переднюю дверь

В самарских автобусах начала работать новая схема пропуска пассажиров. Войти пассажиры могут только через переднюю дверь, а выйти - через остальные. Маломобильные граждане и люди с колясками пропускаются в салон и через среднюю дверь, пояснили в "Самара Авто Газ".
В компании отметили, что речь идет о вынужденных мерах в связи с нехваткой сотрудников. Кроме того, названы и другие причины: борьба с "зайцами" и контроль соблюдения масочного режима.
"Это делается, чтобы пассажиры привыкли к единой системе посадки во всем подвижном составе. Необходимо подготовиться к посадке заблаговременно, надеть маску и приготовить за проезд. Пассажир без маски — входа нет", — пояснили в организации.
В департаменте транспорта сообщили также, что перевозчик применяет схему посадки и высадки, аналогичную московской.
Скорее всего, такое условие станет постоянным.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !