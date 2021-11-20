В Самаре пассажиры автобусов будут входить только через переднюю дверь

В самарских автобусах начала работать новая схема пропуска пассажиров. Войти пассажиры могут только через переднюю дверь, а выйти - через остальные. Маломобильные граждане и люди с колясками пропускаются в салон и через среднюю дверь, пояснили в "Самара Авто Газ".

В компании отметили, что речь идет о вынужденных мерах в связи с нехваткой сотрудников. Кроме того, названы и другие причины: борьба с "зайцами" и контроль соблюдения масочного режима.

"Это делается, чтобы пассажиры привыкли к единой системе посадки во всем подвижном составе. Необходимо подготовиться к посадке заблаговременно, надеть маску и приготовить за проезд. Пассажир без маски — входа нет", — пояснили в организации.

В департаменте транспорта сообщили также, что перевозчик применяет схему посадки и высадки, аналогичную московской.

Скорее всего, такое условие станет постоянным.