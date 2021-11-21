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Общество

В Самаре назвали места с самыми низкими ценами на продукты

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты в сетевых и несетевых магазинах, а также на ярмарках, сообщает паблик ВКонтакте администрации города .

Фото: vk.com/samaraadm

Список самых низких цен на продукты с указанием мест, где их можно приобрести, на 20 ноября:

  • Баранина (кроме бескостного мяса) — 350 руб/кг, Троицкий комплекс в Самарском районе, рынок "Шапито" в Промышленном районе;
  • Вермишель — 37,78 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
  • Говядина (кроме бескостного мяса) — 340 руб/кг, рынок "Шапито" в Промышленном районе, ярмарка на улице Киевская/Тухачевского;
  • Белокочанная капуста — 26,9 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
  • Картофель — 29,89 руб/кг, "Лента" в Железнодорожном районе;
  • Крупа гречневая ядрица — 50 руб/кг, Троицкий комплекс в Самарском районе;
  • Куры охлажденные и мороженные — 159 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
  • Репчатый лук — 18,99 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
  • Масло подсолнечное — 84,32 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
  • Масло сливочное — 380 руб/кг, Губернский рынок в Ленинском районе;
  • Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — 39,88 руб/л, "Перекресток" в Красноглинском районе;
  • Морковь — 19,99 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
  • Мука пшеничная — 25 руб/кг, "Перекресток" в Красноглинском районе и "Ашан" в Советском районе;
  • Пшено — 31,65 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
  • Рис шлифованный — 50 руб/кг, Троицкий комплекс в Самарском районе;
  • Рыба мороженная неразделанная — 112,5 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
  • Сахар-песок — 47,90 руб/кг, "Поток" в Октябрьском районе;
  • Свинина (кроме бескостного мяса) — 240 руб/кг, рынок "Шапито" в Промышленном районе;
  • Соль поваренная — 7,39 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
  • Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 с. — 49 руб/кг, рынок "Шапито" в Промышленном районе;
  • Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 33,16 руб/кг, "Перекресток" в Красноглинском районе;
  • Чай черный байховый — 199 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
  • Яблоки — 46 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
  • Яйца куриные, 10 штук — 44,9 руб, "Перекресток" в Красноглинском районе.

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