В Самаре назвали места с самыми низкими ценами на продукты

В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты в сетевых и несетевых магазинах, а также на ярмарках, сообщает паблик ВКонтакте администрации города .
Список самых низких цен на продукты с указанием мест, где их можно приобрести, на 20 ноября:
- Баранина (кроме бескостного мяса) — 350 руб/кг, Троицкий комплекс в Самарском районе, рынок "Шапито" в Промышленном районе;
- Вермишель — 37,78 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
- Говядина (кроме бескостного мяса) — 340 руб/кг, рынок "Шапито" в Промышленном районе, ярмарка на улице Киевская/Тухачевского;
- Белокочанная капуста — 26,9 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
- Картофель — 29,89 руб/кг, "Лента" в Железнодорожном районе;
- Крупа гречневая ядрица — 50 руб/кг, Троицкий комплекс в Самарском районе;
- Куры охлажденные и мороженные — 159 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
- Репчатый лук — 18,99 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
- Масло подсолнечное — 84,32 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
- Масло сливочное — 380 руб/кг, Губернский рынок в Ленинском районе;
- Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — 39,88 руб/л, "Перекресток" в Красноглинском районе;
- Морковь — 19,99 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
- Мука пшеничная — 25 руб/кг, "Перекресток" в Красноглинском районе и "Ашан" в Советском районе;
- Пшено — 31,65 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
- Рис шлифованный — 50 руб/кг, Троицкий комплекс в Самарском районе;
- Рыба мороженная неразделанная — 112,5 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
- Сахар-песок — 47,90 руб/кг, "Поток" в Октябрьском районе;
- Свинина (кроме бескостного мяса) — 240 руб/кг, рынок "Шапито" в Промышленном районе;
- Соль поваренная — 7,39 руб/кг, "Магнит" в Куйбышевском районе;
- Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 с. — 49 руб/кг, рынок "Шапито" в Промышленном районе;
- Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 33,16 руб/кг, "Перекресток" в Красноглинском районе;
- Чай черный байховый — 199 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
- Яблоки — 46 руб/кг, "Пятерочка" в Кировском районе;
- Яйца куриные, 10 штук — 44,9 руб, "Перекресток" в Красноглинском районе.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !