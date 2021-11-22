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Общество

Жители "Южного города" выступили против строительства моста

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жители домов № 20 и № 22 на ул. Подстепновской в "Южном городе" выступили против строительства четырехполосного транспортного объекта вблизи жилых домов, пишет "Самарское обозрение".

Жители официально попросили чиновников проверить проект на соответствие экологическим и санитарным нормам и приостановить по нему работы. 

В начале 2021 г. в третьей очереди микрорайона "Южный город" на пересечении улиц Подстепновской и Преображенской началось строительство моста через реку Подстепновка.

Это вызвало недовольство жителей соседних домов № 20 и № 22 на ул. Подстепновской. Людей насторожило то, что финишное покрытие моста окажется выше дорожного полотна улицы Преображенской. Инициативная группа жителей обратилась за разъяснениями в УК "Юг-Сервис", которая занимается эксплуатацией недвижимости в микрорайоне, и в администрацию сельского поселения Лопатино Волжского района области.

По словам жителей, в УК им сообщили, что для выравнивания дорожного полотна планируется строительство дорожной четырехполосной эстакады на ул. Преображенской, подъем которой начнется возле домов на улице Преображенской, 4, и Подстепновской, 20.

Как пишет издание, это дополнительно взбудоражило активистов — на эстакаду под окнами и оживленный автомобильный трафик они при покупке квартир не рассчитывали. "Застройщик позиционировал микрорайон как экологичный и обещал благоустроенную территорию, набережную вдоль реки Подстепновки, рекреационную зону за рекой. Нас никто не предупреждал о том, что под окнами нашего дома развернется строительство огромной дороги и мы будем дышать выхлопными газами от трафика автомобилей", — рассказала одна из жительниц.

В конце октября 2021 г. инициативная группа граждан начала собирать подписи под обращениями в различные инстанции. А 1 ноября 2021 г. информацию о строительстве моста опубликовали в сообществе соцсети "ВКонтакте" "Южный город в Самаре. Официальная группа". Там застройщик опроверг информацию о планируемой эстакаде.

"В третьей очереди продолжается масштабное строительство моста в четвертую очередь района, где будет расположен рекреационный кластер. На текущий момент ведутся работы вдоль дома № 20 на ул. Подстепновской по устройству подпорной стены для укрепления дороги. Расширение дороги не планируется. Придомовая территория дома № 20 на ул. Подстепновской задействована не будет. Строительство эстакады в проекте не предусмотрено. Подрядчиком по государственному контракту выступает ООО "КД ПМК", — говорится в публикации. Также в посте отмечается, что проект прошел государственную экспертизу и в будущем улучшит логистику для жителей внутри микрорайона.

Эти разъяснения не удовлетворили возмущенных жителей. Инициативная группа граждан опасается, что новый объект окажет "негативное влияние на экологическую обстановку и качество жизни жителей 25-го и 26-го кварталов микрорайона "Южный город", а начатые работы по изъятию грунта в непосредственной близости от фундамента дома № 20 на ул. Подстепновской ведутся с нарушениями". По этому поводу жильцы уже обратились в государственные органы.

В обращениях они просят провести срочные внеплановые проверки соответствия проводимых строительных работ действующим СНИП и экологическим нормам. Запросы жители направили в интернет-приемную губернатора Самарской области, управление президента РФ по работе с обращениями граждан, Генеральную прокуратуру РФ, Государственную инспекцию строительного надзора по Самарской области, Самарскую губернскую думу, администрацию сельского поселения Лопатино. (Копии сообщений о принятии обращений имеются в распоряжении редакции).

В администрации с. п. Лопатино на запрос редакции ответили, что строительство эстакады в проекте не предусмотрено. "Вся процедура утверждения документации по застройке данной территории, а также технические решения, принятые в проекте строительства моста, соответствуют действующему законодательству и и всем нормам и правилам государственных стандартов и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта", — сообщил глава с. п. Лопатино Владимир Жуков.

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