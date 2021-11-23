С 25 ноября вносятся изменения в расписание судов "Самара - Рождествено"

С 25 ноября меняется расписание судов по маршруту "Самара - Проран - Рождествено".

Ежедневно из Самары суда будут отправляться в 6:45, (8:15 — Проран), 10:00, 14:00, (16:00 — Проран), 17:30, 19:00.

Из Рождествено рейсы будут выходить в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 16:45, 18:15.

Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.