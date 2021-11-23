С 25 ноября вносятся изменения в расписание судов "Самара - Рождествено"

С 25 ноября меняется расписание судов по маршруту "Самара - Проран - Рождествено".
Ежедневно из Самары суда будут отправляться в 6:45, (8:15 — Проран), 10:00, 14:00, (16:00 — Проран), 17:30, 19:00.
Из Рождествено рейсы будут выходить в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 16:45, 18:15.
Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.
В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.
Последние комментарии
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !