В Самаре и Тольятти проведут рейды для проверки тонировки машин

Во вторник, 23 ноября, в Самаре и Тольятти проводят рейды, в которых будут задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции Самарской области.

В первую очередь рейды направлены на профилактику грубых нарушений ПДД. Кроме того, в связи с ухудшением погоды особое внимание автоинспекторы уделят автомобилям с превышением норм светопропускаемости стекол.

Тонировка, а также нанесение пленочного покрытия на передние боковые и лобовое стекло ухудшает видимость, а ночью и при плохой погоде практически лишают водителя обзора.

Автоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными и дисциплинированными, а также отнестись с пониманием к рейдам, которые направлены на безопасность.