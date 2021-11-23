В Самаре и Тольятти проведут рейды для проверки тонировки машин

Во вторник, 23 ноября, в Самаре и Тольятти проводят рейды, в которых будут задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции Самарской области.
В первую очередь рейды направлены на профилактику грубых нарушений ПДД. Кроме того, в связи с ухудшением погоды особое внимание автоинспекторы уделят автомобилям с превышением норм светопропускаемости стекол.
Тонировка, а также нанесение пленочного покрытия на передние боковые и лобовое стекло ухудшает видимость, а ночью и при плохой погоде практически лишают водителя обзора.
Автоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными и дисциплинированными, а также отнестись с пониманием к рейдам, которые направлены на безопасность.
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Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !