Самару украсят к Новому году более 7 тыс. светящихся композиций

В Самаре на Крымской площади началась установка светового фонтана. Специалисты МП "Самарагорсвет" закрепляют между собой и на постаменте элементы алюминиевого каркаса со светодиодными лентами.

"Конструкция довольно сложная, но наши специалисты знают свое дело, каждый занимается своей операцией. Одни работают внизу, другие трудятся наверху, поскольку все приходится делать одновременно. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы крепеж был надежным, и четко следуем порядку сбора светодиодного фонтана, иначе иллюминация не заработает, — рассказал электромонтер МП "Самарагорсвет" Вячеслав Лысов. — У фонтана порядка 50 элементов. Дополнять его будут звезды "Сириус".

Ранее детали хранились и обслуживались на специализированном складе, а значит, не подвергались воздействию ни солнечного света, ни осадков. Фонтан (а их по городу будет 12) прекрасно сохранился.

"Он энергоэффективный — работает при напряжении 12 Вольт, а также безопасный. Но по периметру постамента все-таки разместим сетчатое ограждение. Это необходимо, чтобы защитить конструкцию от вандалов, — пояснил главный инженер МП "Самарагорсвет" Владислав Бобунов. — Иллюминацию мы будем тестировать и включать в постоянном режиме сразу же. То есть работать световые конструкции будут вместе со всем остальным уличным освещением согласно графику его включения и выключения. А отдельные элементы — например, консоли на опорах освещения, светодиодные гирлянды на деревьях планируем зажечь одномоментно во второй декаде декабря. Кстати, сейчас работы по украшению деревьев в разных районах Самары выполнены уже на 68%".

На Крымской площади "вырастут" и эффектные деревья-инсталляции — "яблони" с яркими красными сверкающими плодами. "Традиционно здесь предусмотрены 3 такие фигуры. Они стоят за счет тяжести пригруза, то есть плитку мы не сверлим, покрытие не нарушаем", — добавил Владислав Бобунов.

Параллельно специалисты занимаются сейчас и монтажом самой крупной светодиодной инсталляции в виде ледяного дворца на склоне у площади Славы — каскадного фонтана общим весом почти 9 т. В настоящее время готовность работ составляет около 30%. Включение конструкции запланировано на вечер 3 декабря.

С каждым днем украшенных общественных пространств будет все больше — преобразятся Вертолетная площадка, сквер Речников, сквер на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной, сквер Памяти Борцов Революции и др. Главная площадь Самары — площадь им. В. В. Куйбышева, парки и набережная также облачатся в новогодние наряды.

Всего на территории города в этом году планируется установить 7 179 композиций,вдоль дорог разместят свыше 3 тыс. светящихся элементов. Основной объем работ планируется выполнить до 10 декабря.

Места массового отдыха украсят 16 новых композиций "Арка", 381 светодинамическая консоль, 85 объемных конструкций и свыше 20 больших шаров диаметром 0,8 м и 1,5 м. Убранство сквера Аксаковых дополнит сказочное световое дерево, а в сквере Памяти борцов Революции установят светодиодную елку. На Вертолетной площадке появится сразу несколько композиций — это "Звезды", "Подарки" — инсталляции в виде светящихся коробок, "Елочные игрушки", гирлянда "Бахрома" и др.

Площадку возле Ледового Дворца спорта также оживят праздничные объекты — огромные "Коньки" и "Шары". Огнями засияет и склон площади Славы. Здесь, кроме непосредственно каскадного фонтана, включат композиции "Северное сияние", "Арочная колонна", cветящиеся шары.

После включения работоспособность иллюминации будут постоянно проверять. Чтобы специалисты вовремя могли заметить неполадки и оперативно устранить их, в ежедневном режиме организуются дежурные объезды.