В Самаре в 2022 г. могут увеличить количество официальных пляжей

Во вторник, 23 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил увеличить количество официальных пляжей в столице региона.
По информации областного МЧС, прошлым летом на воде погибло 79 человек, 8 из которых — на официальных пляжах, 23 человека были спасены. Абсолютное большинство погибших утонули, купаясь на неофициальных пляжах.
Председатель областного правительства поручил руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрию Иванову представить обобщенную информацию о проведенных административными комиссиями рейдах в запрещенных для купания местах.
"Большинство несчастных случаев произошло в Самаре. На следующий год в этом муниципалитете в обязательном порядке нужно увеличить количество официальных пляжей. Надо людям создавать условия, размещать спасательные подразделения, оборудовать пляжи. Такая же задача стоит и перед всеми остальными муниципальными образованиями. 36 пляжей в прошлый сезон было допущено к работе, эту цифру ни в коем случае нельзя снижать, только увеличивать", — подчеркнул первый вице-губернатор.
Последние комментарии
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?