В Самаре в 2022 г. могут увеличить количество официальных пляжей

Во вторник, 23 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил увеличить количество официальных пляжей в столице региона.

По информации областного МЧС, прошлым летом на воде погибло 79 человек, 8 из которых — на официальных пляжах, 23 человека были спасены. Абсолютное большинство погибших утонули, купаясь на неофициальных пляжах.

Председатель областного правительства поручил руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрию Иванову представить обобщенную информацию о проведенных административными комиссиями рейдах в запрещенных для купания местах.

"Большинство несчастных случаев произошло в Самаре. На следующий год в этом муниципалитете в обязательном порядке нужно увеличить количество официальных пляжей. Надо людям создавать условия, размещать спасательные подразделения, оборудовать пляжи. Такая же задача стоит и перед всеми остальными муниципальными образованиями. 36 пляжей в прошлый сезон было допущено к работе, эту цифру ни в коем случае нельзя снижать, только увеличивать", — подчеркнул первый вице-губернатор.