"ЭкоСтройРесурс" предупредил о мошенниках, распространяющих "липовые" квитанции

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс" предупредил, что в Самарской области появилась организация, которая незаконно собирает денежные средства с юридических лиц, а также пытается обмануть обычных жителей. Об этом сообщает пресс-служба областного минэнерго.
В адрес "ЭкоСтройРесурса" начали поступать обращения по поводу ООО "ГОСТЭКОКОНТРОЛЬ", которое рассылает платежные документы юридическим лицам о необходимости оплаты услуги паспортизации отходов. Компания также распространяет фиктивные квитанции в почтовые ящики физлицам с требованием оплатить обслуживание несуществующего узла учета.
Регоператор сообщает о двух вариантах мошенничества — "паспортизации отходов" и "абонентском обслуживании узла счета".
При первом варианте мошенники используют липовые квитанции, в которые включен QR-код на оплату "обязательной паспортизации отходов". Аферисты при этом ссылаются на федеральное законодательство, упоминают регоператора, запугивают штрафами в случае отказа оплачивать квитанции и используют случайный набор постановлений правительства Самарской области и департамента ценового и тарифного регулирования.
"К сожалению, некоторые организации уже пострадали от рук мошенников, переведя им деньги.
Действительно, паспортизация отходов для всех юрлиц обязательна. Документ разрабатывается единоразово на начальном этапе работы юридического лица и действует бессрочно.
В паспорте прописывается — какие виды отходов и каких классов опасности образуются в организации. Заказать данный документ можно в любой фирме, имеющей соответствующую лицензию", — отмечается в сообщении.
Второй вариант мошенничества — абонентское обслуживание узла счета" был обнаружен в Тольятти. В конце октября квитанции от ООО "ГЭК" оказались в почтовых ящиках местных жителей. Наименование — "абонентское обслуживание узла учета за 2021 год". ИНН и номер счета получателя платежа совпадают с данными ООО "ГОСТЭКОКОНТРОЛЬ".
"Просим всех жителей Самарской области, а также всех юридических лиц внимательно проверять все поступающие квитанции и не переводить деньги на счета мошенников. Будьте бдительны и проверяйте реквизиты", — обратились сотрудники "ЭкоСтроРесурс" к гражданам.
Последние комментарии
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".