"ЭкоСтройРесурс" предупредил о мошенниках, распространяющих "липовые" квитанции

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс" предупредил, что в Самарской области появилась организация, которая незаконно собирает денежные средства с юридических лиц, а также пытается обмануть обычных жителей. Об этом сообщает пресс-служба областного минэнерго.

В адрес "ЭкоСтройРесурса" начали поступать обращения по поводу ООО "ГОСТЭКОКОНТРОЛЬ", которое рассылает платежные документы юридическим лицам о необходимости оплаты услуги паспортизации отходов. Компания также распространяет фиктивные квитанции в почтовые ящики физлицам с требованием оплатить обслуживание несуществующего узла учета.

Регоператор сообщает о двух вариантах мошенничества — "паспортизации отходов" и "абонентском обслуживании узла счета".

При первом варианте мошенники используют липовые квитанции, в которые включен QR-код на оплату "обязательной паспортизации отходов". Аферисты при этом ссылаются на федеральное законодательство, упоминают регоператора, запугивают штрафами в случае отказа оплачивать квитанции и используют случайный набор постановлений правительства Самарской области и департамента ценового и тарифного регулирования.

"К сожалению, некоторые организации уже пострадали от рук мошенников, переведя им деньги.

Действительно, паспортизация отходов для всех юрлиц обязательна. Документ разрабатывается единоразово на начальном этапе работы юридического лица и действует бессрочно.

В паспорте прописывается — какие виды отходов и каких классов опасности образуются в организации. Заказать данный документ можно в любой фирме, имеющей соответствующую лицензию", — отмечается в сообщении.

Второй вариант мошенничества — абонентское обслуживание узла счета" был обнаружен в Тольятти. В конце октября квитанции от ООО "ГЭК" оказались в почтовых ящиках местных жителей. Наименование — "абонентское обслуживание узла учета за 2021 год". ИНН и номер счета получателя платежа совпадают с данными ООО "ГОСТЭКОКОНТРОЛЬ".

"Просим всех жителей Самарской области, а также всех юридических лиц внимательно проверять все поступающие квитанции и не переводить деньги на счета мошенников. Будьте бдительны и проверяйте реквизиты", — обратились сотрудники "ЭкоСтроРесурс" к гражданам.