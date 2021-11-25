Самарские киберспортсмены представят регион на "Играх будущего"

В России дан старт заявочной кампании по выбору города-организатора "Игр будущего" - первого международного турнира по инновационным технологичным видам спорта.
Самарская область входит в ТОП-10 самых киберспортивных регионов России. "В 2017 году мы проводили не более пяти-восьми мероприятий в год, сейчас это цифра достигла 40. В мае проходил Кубок губернатора Самарской области, где суммарно участвовало более чем 5 тыс. школьников и студентов. Два года назад Самара поставила официальный рекорд России по количеству участников в дисциплине FIFA (симулятор футбола). Благодаря "Крыльям Советов" и властям мы смогли заинтересовать более 300 команд-участников", - рассказал вице-президент региональной общественной организации "Федерация компьютерного спорта Самарской области" Евгений Леонов.
Проведение турнира не потребует от города-организатора дополнительной инфраструктуры - достаточно имеющейся. Сбор заявок, инспекционные туры, общение с заинтересованными регионами пройдут до мая 2022 года. Победитель будет представлен в мае 2022 года на Всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге.
В настоящий момент в турнирной таблице заявлена 21 дисциплина. Они объединены в пять вселенных: Sports Challenge, Battle Challenge, AR/VR Challenge, E-motions Challenge и Technically Assisted Challenge. Сейчас организаторы взаимодействуют с киберспортсменами для разработки новых интересных форматов. Критерии отбора - WOW-эффект, смотрибельность, объективность в оценке результатов и возможность участия людей с особенностями развития.
Обязательное условие турнира - phygital, то есть объединение цифрового и физического. Команды должны будут принять участие сначала в киберспортивном состязании, а затем в схожем офлайн-соревновании, например, квесте или больших гонках.
Еще одной особенностью "Игр будущего" станет открытая архитектура. Через фабрику контента будет происходить постоянный мониторинг, отбор новых дисциплин и их интеграция в Игры с учетом мнения пользователей.
Проведение международного турнира станет дополнительным стимулом для развития киберспорта в Самарской области.
Последние комментарии
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".