Самарские киберспортсмены представят регион на "Играх будущего"

В России дан старт заявочной кампании по выбору города-организатора "Игр будущего" - первого международного турнира по инновационным технологичным видам спорта.

Самарская область входит в ТОП-10 самых киберспортивных регионов России. "В 2017 году мы проводили не более пяти-восьми мероприятий в год, сейчас это цифра достигла 40. В мае проходил Кубок губернатора Самарской области, где суммарно участвовало более чем 5 тыс. школьников и студентов. Два года назад Самара поставила официальный рекорд России по количеству участников в дисциплине FIFA (симулятор футбола). Благодаря "Крыльям Советов" и властям мы смогли заинтересовать более 300 команд-участников", - рассказал вице-президент региональной общественной организации "Федерация компьютерного спорта Самарской области" Евгений Леонов.

Проведение турнира не потребует от города-организатора дополнительной инфраструктуры - достаточно имеющейся. Сбор заявок, инспекционные туры, общение с заинтересованными регионами пройдут до мая 2022 года. Победитель будет представлен в мае 2022 года на Всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге.

В настоящий момент в турнирной таблице заявлена 21 дисциплина. Они объединены в пять вселенных: Sports Challenge, Battle Challenge, AR/VR Challenge, E-motions Challenge и Technically Assisted Challenge. Сейчас организаторы взаимодействуют с киберспортсменами для разработки новых интересных форматов. Критерии отбора - WOW-эффект, смотрибельность, объективность в оценке результатов и возможность участия людей с особенностями развития.

Обязательное условие турнира - phygital, то есть объединение цифрового и физического. Команды должны будут принять участие сначала в киберспортивном состязании, а затем в схожем офлайн-соревновании, например, квесте или больших гонках.

Еще одной особенностью "Игр будущего" станет открытая архитектура. Через фабрику контента будет происходить постоянный мониторинг, отбор новых дисциплин и их интеграция в Игры с учетом мнения пользователей.

Проведение международного турнира станет дополнительным стимулом для развития киберспорта в Самарской области.