В самарском сквере Речников монтируют второй по величине светодиодный фонтан

В Самаре в сквере Речников на ул. Флотской в Куйбышевском районе приступили к монтажу светодиодного фонтана диаметром около 10 метров, высотой свыше 4 метров. В Самаре он второй по величине (будет "уступать" лишь фонтану на склоне у площади Славы).
Основные составляющие — это металлический каркас — чаще всего алюминиевый, на который крепятся светодиодные ленты, сетка и другие декоративные элементы.
В сквере Речников световой фонтан решили разместить на месте летнего сухого фонтана, который появился в 2020 г. в результате благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда".
Несмотря на внушительный масштаб, фонтан работает при напряжении всего 12 Вольт. Потребляет он порядка 300 Ватт в час, то есть как 3-5 самых обычных домашних ламп накаливания. Энергоэффективность — одно из достоинств такой иллюминации.
Это уже четвертый светодиодный фонтан. Подобные инсталляции установлены еще и в районе перекрестка улиц Чапаевской и Красноармейской, возле ДК "Чайка" в пос. Управленческий. На очереди следующая локация — у пересечения улиц Победы и Гагарина. Всего же в преддверии Нового года в Самаре тысячами огней засияют 12 фонтанов.
Кроме того, продолжается размещение других иллюминационных фигур, монтаж консолей на опорах освещения и т. п. Так, вдоль сквера Речников появились "Снежинки". После закрепления каждой консоли предусмотрено тестовое включение.
Всего на территории города в этом году планируется установить более 7 тысяч иллюминационных композиций.
Последние комментарии
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.