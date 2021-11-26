В самарском сквере Речников монтируют второй по величине светодиодный фонтан

В Самаре в сквере Речников на ул. Флотской в Куйбышевском районе приступили к монтажу светодиодного фонтана диаметром около 10 метров, высотой свыше 4 метров. В Самаре он второй по величине (будет "уступать" лишь фонтану на склоне у площади Славы).

Основные составляющие — это металлический каркас — чаще всего алюминиевый, на который крепятся светодиодные ленты, сетка и другие декоративные элементы.

В сквере Речников световой фонтан решили разместить на месте летнего сухого фонтана, который появился в 2020 г. в результате благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Несмотря на внушительный масштаб, фонтан работает при напряжении всего 12 Вольт. Потребляет он порядка 300 Ватт в час, то есть как 3-5 самых обычных домашних ламп накаливания. Энергоэффективность — одно из достоинств такой иллюминации.

Это уже четвертый светодиодный фонтан. Подобные инсталляции установлены еще и в районе перекрестка улиц Чапаевской и Красноармейской, возле ДК "Чайка" в пос. Управленческий. На очереди следующая локация — у пересечения улиц Победы и Гагарина. Всего же в преддверии Нового года в Самаре тысячами огней засияют 12 фонтанов.

Кроме того, продолжается размещение других иллюминационных фигур, монтаж консолей на опорах освещения и т. п. Так, вдоль сквера Речников появились "Снежинки". После закрепления каждой консоли предусмотрено тестовое включение.

Всего на территории города в этом году планируется установить более 7 тысяч иллюминационных композиций.