Около ТРК "Аврора" в Самаре перенесут остановки

С субботы, 27 ноября, в Самаре изменится расположение автобусных остановок в районе ТРК "Аврора". Об этом сообщает администрация города.

Коррективы вносят для повышения безопасности дорожного движения.

Автобусы, которые следуют по ул. Аэродромной в направлении ул. Промышленности, будут останавливаться за перекрестком ул. Авроры — напротив дома № 53 по ул. Аэродромной. Это касается маршрутов № 70, 207, 217, 266.

Автобусы № 21 м, 89, 226, 35 при "левом повороте" с ул. Аэродромной на ул. Авроры будут останавливаться также за перекрестком: на остановке напротив дома № 109 по ул. Авроры.

Трамваи № 3, 4, 11 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующей остановке у центрального входа в ТРК "Аврора".