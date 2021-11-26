Юрий Рожин оценил деятельность Центра управления регионом

В четверг, 25 ноября, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин с рабочим визитом посетил Центр управления регионом (ЦУР), который открылся в Самарской области год назад в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина.
Основные задачи структуры - обеспечение быстрой и результативной коммуникации между органами власти и жителями региона. Основные инструменты работы ЦУР - это автоматическая система мониторинга "Инцидент Менеджмент" и Платформа обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе", которые фиксируют прямые обращения и сообщения жителей Самарской области в сети Интернет.
Руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков пояснил, что каждое сообщение обрабатывается кураторами Центра и направляется для реагирования в соответствующее министерство, муниципалитет, ресурсоснабжающую организацию или управляющую или транспортную компанию.
За год специалисты ЦУР обработали более 278 тыс. сообщений - из них 100154 инцидента из соцсетей и 178510 жалоб через портал Госуслуг. По скорости реагирования на сообщения Самарская область входит в первую десятку регионов РФ.
Юрий Рожин уделил особое внимание ознакомлению с функционалом сотрудников по работе с обращениями граждан, а также отработке сообщений в ПОС "Госуслуги. Решаем вместе" по приоритетным направлениям.
На примерах оперативного взаимодействия с министерствами и ведомствами специалисты отдела пояснили и продемонстрировали, как работает платформа обратной связи. Самыми обсуждаемыми темами в социальных сетях за прошедший год были ЖКХ, дороги, благоустройство, коронавирус и здравоохранение.
"За небольшой период удалось создать и запустить работу подразделений Центра управления регионом. Очень важно, что все органы власти работают в одном информационном пространстве. В первую очередь это важно для граждан. Механизм новый, но главное - он способствует решению проблем, которые возникают у жителей региона. По той динамике, которую мы видим, масштаб огромен. Сокращается время решения проблем, выстраивается эффективная обратная связь с населением. Одно из пожеланий ЦУРу - сохранить динамику и качество работы в интересах граждан", - подчеркнул Юрий Рожин. Он отметил, что ресурс Центра управления регионом направлен на решение общих задач.
Кроме отделов по работе с обратной связью, в ЦУР функционируют блоки медиааналитики, социологии, продвижения и редакция. Следует отметить, что в Центре управления регионом выстроена системная работа по выявлению, верифицированию и опровержению фейковых информационных материалов.
Экспертная оценка подлинности цифровых изображений и видео проводится во взаимодействии с Самарским университетом методами искусственного интеллекта. Оперативная верификация и опровержение фейков проходит также с участием представителей федеральных органов исполнительных органов власти региона.
В ходе рабочего визита в ЦУР Юрий Рожин ознакомился со всеми отделами Центра, увидел, как работают системы и насколько оперативно реагируют органы власти на обращения в соцсетях.
Последние комментарии
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.