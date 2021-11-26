Юрий Рожин оценил деятельность Центра управления регионом

В четверг, 25 ноября, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин с рабочим визитом посетил Центр управления регионом (ЦУР), который открылся в Самарской области год назад в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина.

Основные задачи структуры - обеспечение быстрой и результативной коммуникации между органами власти и жителями региона. Основные инструменты работы ЦУР - это автоматическая система мониторинга "Инцидент Менеджмент" и Платформа обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе", которые фиксируют прямые обращения и сообщения жителей Самарской области в сети Интернет.

Руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков пояснил, что каждое сообщение обрабатывается кураторами Центра и направляется для реагирования в соответствующее министерство, муниципалитет, ресурсоснабжающую организацию или управляющую или транспортную компанию.

За год специалисты ЦУР обработали более 278 тыс. сообщений - из них 100154 инцидента из соцсетей и 178510 жалоб через портал Госуслуг. По скорости реагирования на сообщения Самарская область входит в первую десятку регионов РФ.

Юрий Рожин уделил особое внимание ознакомлению с функционалом сотрудников по работе с обращениями граждан, а также отработке сообщений в ПОС "Госуслуги. Решаем вместе" по приоритетным направлениям.

На примерах оперативного взаимодействия с министерствами и ведомствами специалисты отдела пояснили и продемонстрировали, как работает платформа обратной связи. Самыми обсуждаемыми темами в социальных сетях за прошедший год были ЖКХ, дороги, благоустройство, коронавирус и здравоохранение.

"За небольшой период удалось создать и запустить работу подразделений Центра управления регионом. Очень важно, что все органы власти работают в одном информационном пространстве. В первую очередь это важно для граждан. Механизм новый, но главное - он способствует решению проблем, которые возникают у жителей региона. По той динамике, которую мы видим, масштаб огромен. Сокращается время решения проблем, выстраивается эффективная обратная связь с населением. Одно из пожеланий ЦУРу - сохранить динамику и качество работы в интересах граждан", - подчеркнул Юрий Рожин. Он отметил, что ресурс Центра управления регионом направлен на решение общих задач.

Кроме отделов по работе с обратной связью, в ЦУР функционируют блоки медиааналитики, социологии, продвижения и редакция. Следует отметить, что в Центре управления регионом выстроена системная работа по выявлению, верифицированию и опровержению фейковых информационных материалов.

Экспертная оценка подлинности цифровых изображений и видео проводится во взаимодействии с Самарским университетом методами искусственного интеллекта. Оперативная верификация и опровержение фейков проходит также с участием представителей федеральных органов исполнительных органов власти региона.

В ходе рабочего визита в ЦУР Юрий Рожин ознакомился со всеми отделами Центра, увидел, как работают системы и насколько оперативно реагируют органы власти на обращения в соцсетях.