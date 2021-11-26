Компания "Т Плюс" выпустила словарь энергетического сленга

Энергетики "Т Плюс" создали словарь профессионального сленга. Сотрудники приняли активное участие в создании книги как носители языка, ежедневно использующие специфические слова в работе. Издание составлено из слов и выражений, которые прислали из разных регионов России.

Для сбора лингвистической фактуры был запущен специальный сайт, где представители отрасли могли предложить свои варианты определений. 143 человека прислали 1224 слова и выражения — локальные, региональные и общероссийские, давно укрепившиеся в языке. Финальный продукт содержит самые популярные фразы и слова, понять которые сможет энергетик в любой точке страны.

Фрагменты уникальной книги доступны для ознакомления на промо-сайте словаря энергетического сленга. Здесь же все желающие имеют возможность проверить себя на знание профессионального жаргона работников энергетической сферы, пройдя виртуальный тест.

Издание заинтересует всех, кто хочет больше узнать об энергетике, а также будет полезно тем, кто увлекается изучением культурной трансформации речи.