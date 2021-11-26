Компания "Т Плюс" выпустила словарь энергетического сленга

Энергетики "Т Плюс" создали словарь профессионального сленга. Сотрудники приняли активное участие в создании книги как носители языка, ежедневно использующие специфические слова в работе. Издание составлено из слов и выражений, которые прислали из разных регионов России.
Для сбора лингвистической фактуры был запущен специальный сайт, где представители отрасли могли предложить свои варианты определений. 143 человека прислали 1224 слова и выражения — локальные, региональные и общероссийские, давно укрепившиеся в языке. Финальный продукт содержит самые популярные фразы и слова, понять которые сможет энергетик в любой точке страны.
Фрагменты уникальной книги доступны для ознакомления на промо-сайте словаря энергетического сленга. Здесь же все желающие имеют возможность проверить себя на знание профессионального жаргона работников энергетической сферы, пройдя виртуальный тест.
Издание заинтересует всех, кто хочет больше узнать об энергетике, а также будет полезно тем, кто увлекается изучением культурной трансформации речи.
Последние комментарии
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.