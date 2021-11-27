Изменено расположение автобусных остановок в районе ТРК "Аврора"

С 27 ноября меняется расположение автобусных остановок в районе ТРК "Аврора". Коррективы вносятся с целью повышения безопасности дорожного движения и соблюдения требований по организации остановок общественного транспорта.

Автобусы, которые следуют по ул. Аэродромной в сторону ул. Промышленности, будут останавливаться за перекрестком ул. Авроры — напротив дома № 53 по ул. Аэродромной. Это касается маршрутов №№ 70, 207, 217, 266.

Автобусы №№ 21 м, 89, 226, 35 при "левом повороте" с ул. Аэродромной на ул. Авроры будут останавливаться также за перекрестком: на остановочном пункте напротив дома № 109 по ул. Авроры.

Трамваи №№ 3, 4, 11 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующей остановке у центрального входа в ТРК "Аврора" (остановочная площадка расположена напротив дома № 47а по ул. Аэродромной).