В Самарской области уничтожено 127 кг рыбы и раков без ветдокументов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области при проверке Россельхознадзора и ГУ МВД по Самарской области было изъято и направлено на уничтожение 127.1 кг водных биологических ресурсов: рыбы речной — 107.3 кг; раков — 19.8 кг.